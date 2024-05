Nuovo campo da calcio per 400

Un nuovo campetto da calcio a Soci. E’ stato inaugurato con un piccolo torneo di bambini. Il nuovo impianto in erba sintetica è stato realizzato grazie alla collaborazione tra volontariato, aziende del territorio e comune di Bibbiena che hanno messo a disposizione fondi per coprire tutte le spese. Il campetto da calcio è stato dedicato alla memoria di Narciso Lomonico uno dei fondatori nel 2000 della associazione Casentino Academy e uno dei volontari dei pulmini più appassionati e presenti nella vita calcistica e sociale di questa realtà. La Casentino Academy conta adesso 400 tesserati, con bambini che abitano in tre comuni diversi. Ogni giorno ci sono sei pulmini che girano per tutto il Casentino a raccogliere i piccoli giocatori in erba e portarli nei campi da calcio dove vengono allenati e avviati al calcio.