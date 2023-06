Nuovo Bar al Posto del Corpo di Guardia della Cadorna, Votato dal Consiglio Comunale

Provano a gettare un bar oltre il traguardo. E’ il bar che sorgerà al posto del corpo di guardia della Cadorna. L’idea c’era da tempo, da ieri c’è anche il cambio di destinazione votato dal consiglio comunale. A maggioranza, perché l’opposizione punta i piedi: non è da un caffè, dice, che si giudica una piazza. Ma da qualcosa si deve iniziare. E l’operazione Cadorna prova a prendere il largo. Prima le palazzine dietro lo sportello unico, poi il bar, poi il centro per l’impiego. La partenza, come spesso succede, è dalle demolizioni: il corpo di guardia, la palazzina comando. Un mese fa c’erano gli ex militari a deporre dei fiori davanti alla loro ex caserma. Con la curiosità di chi sfoglia una foto d’epoca. Con l’emozione di chi sfoglia la memoria. O la sta perdendo.

