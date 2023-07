Nuovo avviso d'asta pubblica per Palazzo Carbonati

Arezzo, 18 luglio 2023 – E' stato pubblicato martedì 11 luglio l'avviso d'asta pubblica per il complesso immobiliare di Palazzo Carbonati, asta che avverrà il 24 agosto prossimo con aggiudicazione definitiva ad unico incanto per la vendita al migliore offerente. Il prezzo a base d'asta è stato fissato in 1.592.000 euro ed interessa tre unità immobiliari, il fabbricato principale su cinque livelli e resede di pertinenza, il fabbricato secondario su due piani ovvero la ex casa del custode e il resede tra i due edifici.

Prevista per gli interessati la possibilità di effettuare un sopralluogo dell'immobile prima della presentazione dell'offerta che dovrà avvenire entro il 18 agosto.

Ogni dettaglio circa l'avviso d'asta è consultabile al link https://www.comune.arezzo.it/bandoastaconcorso/asta-ad-un-unico-incanto-vendita-un-immobile-denominato-palazzo-carbonati-posto-3.

“Una comunicazione doverosa considerando il forte interesse suscitato da un consigliere di minoranza. Sarebbe bastato informarsi con gli uffici competenti per sapere del nuovo avviso d'asta appena pubblicato.

Non ci dimentichiamo quando lo stesso consigliere in passato poneva problemi di parcheggio per la nuova Casa della Salute al Baldaccio”.