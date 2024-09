Nuovi spogliatoi allo stadio di Levane

Arezzo, 20 settembre 2024 – Si è conclusa la procedura di aggiudicazione dei lavori per l’efficientamento energetico degli spogliatoi allo stadio comunale di Levane.

Un’ opera importante che interessa la struttura sportiva della frazione più popolosa del territorio su cui è intervenuta il Sindaco Silvia Chiassai Martini: “Continua il nostro impegno nella riqualificazione degli impianti sportivi della città, per renderli più sicuri e adeguati, che interessano ogni giorno centinaia di ragazzi.

Un notevole impegno economico che stiamo portando avanti da anni su tutto il nostro patrimonio pubblico soprattutto in termini di sicurezza e di ristrutturazione. Il progetto che riguarda gli spogliatoi di Levane ha un costo complessivo di 360mila euro, di cui 130mila ottenuti tramite un finanziamento ministeriale per investimenti in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, i restanti 230 mila euro attingendo a risorse di bilancio.

I lavori riguarderanno tutta l’impiantistica idraulica e termica, con la sostituzione dei pavimenti, rivestimenti, di tutti i sanitari e la tinteggiatura sia dei locali interni che esterni. Saranno sostituiti anche gli infissi e la guina ammalorata della copertura del tetto.

Questo intervento è il primo dei lavori che saranno effettuati nello stadio di Levane, il secondo è in fase di progettazione e riguarda il rifacimento della recinzione esterna per adeguarla agli attuali standard di sicurezza.

Mentre la sostituzione delle torri faro, un intervento di 800mila euro, non è stato finanziato da un recente bando a cui l’Amministrazione aveva candidato l’opera, attendiamo quindi una prossima opportunità per il reperimento dei fondi”