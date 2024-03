Nuovi spogliatoi al campo Brandini

Nuovi spogliatoi all’interno del parco pubblico attrezzato di Terranuova, al servizio degli atleti che utilizzano il campo sintetico Brandini Galasso. L’investimento ammonta a 10 mila euro ed è stato realizzato grazie a un co-finanziamento tra il Comune e l’Asd Terranuova Traiana. I nuovi locali prendono posto in una struttura in prefabbricato. "Con questo intervento – ha detto il sindaco, Sergio Chienni - si dà una risposta ai tanti calciatori e alle società sportive che quotidianamente utilizzano la struttura". "Viene offerto uno spazio in più ai circa 350 atleti che usano tutti i giorni il campo sportivo in erba sintetica - ha aggiunto il consigliere comunale Federico Tognazzi - I locali chiaramente sono a servizio anche di chi usa il campo di calcio a 5 e da tennis ospitati all’interno del parco pubblico attrezzato".