Nuovi poveri, funzionano le misure sociali

di Marco Corsi Dal 2019 ad oggi, nel comune di San Giovanni, sono state 175 le persone che hanno percepito il reddito di cittadinanza, 47 delle quali hanno poi realizzato progetti di utilità collettiva. Lo ha detto ieri mattina l’assessore al welfare Nadia Garuglieri, che ha ricordato anche la tipologia dei Puc realizzati, che hanno interessato ambiti diversi: dalla gestione dell’emergenza sanitaria da Covid 19 (triage in ingresso, sanificazione dei locali, sorveglianza sul distanziamento in ingresso e in uscita dai locali scolastici eo da uffici pubblici, sorveglianza sugli scuolabus), alla manutenzione del verde e al decoro urbano, dall’accoglienza all’orientamento negli uffici pubblici, dai progetti afferenti al settore sociale, alla cultura, urbanistica e ambiente. Come noto, chi fruisce del reddito, è tenuto ad offrire la propria disponibilità per partecipare a progetti all’interno dei Comuni, utili alla comunità. Si spazia dal culturale al sociale, dall’artistico all’ambientale, dal formativo alla tutela dei beni comuni. Attraverso un colloquio con le assistenti sociali e con il centro per l’impiego vengono valutati i profili professionali e gli interessi, per capire poi in quale settore destinare questa risorsa. Il programma si svolge all’interno del luogo di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore non inferiore alle otto...