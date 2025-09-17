Nuovi operatori per Poste Italiane

Poste Italiane apre nuove opportunità di lavoro in provincia di Arezzo, rivolte in particolare agli operatori di sportello appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 della Legge 68/99. La selezione è finalizzata all’inserimento negli uffici postali del territorio con un iniziale contratto a tempo determinato, che potrà successivamente essere convertito in tempo indeterminato.

Le figure individuate saranno impegnate in attività di sportello, con mansioni che spaziano dalla promozione e vendita di prodotti e servizi al contatto diretto con la clientela, con un ruolo strategico nell’organizzazione quotidiana delle filiali. Le candidature possono essere presentate esclusivamente online entro il 21 settembre, accedendo alla sezione "posizioni aperte" del portale carriere di Poste Italiane (https://carriere.posteitaliane.it/it/sites/CX_3001/jobs?mode=location).

Il profilo richiesto prevede il possesso di un diploma quinquennale di scuola superiore, l’iscrizione al collocamento mirato e l’appartenenza alle categorie protette con grado di invalidità superiore al 45% (33% se accertata dall’INAIL). Costituirà titolo preferenziale anche il possesso della laurea, insieme a buone capacità relazionali, organizzative e attitudine al lavoro di squadra.

L’iniziativa rappresenta un’occasione concreta di inserimento nel mondo del lavoro per persone con disabilità, in linea con l’impegno di Poste Italiane per l’inclusione sociale e l’incremento dell’occupazione nelle comunità locali.