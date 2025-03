Nuovi macchinari donati all’ospedale

Due nuovi macchinari per il pronto soccorso e il reparto di cardiologia dell’ospedale. Un elettrocardiografo e di un ecografo di ultima generazione sono stati donati da associazioni e privati, insieme ad un’opera dell’artista Edoardo Romagnoli, donata come segno di riconoscenza verso il personale sanitario. L’elettrocardiografo, donato dalla Fraternita della Misericordia di Chitignano, porta inciso sulla targhetta il nome di Gabriele, una giovane morto prematuramente. L’associazione, insieme ai genitori del ragazzo, ha deciso di acquistare questo strumento diagnostico tecnologicamente avanzato a favore del reparto di Cardiologia in memoria del giovane. L’ecografo di ultima generazione è stato invece donato al Pronto soccorso dell’ospedale del Casentino da un’azienda del territorio, mentre alcuni cittadini che hanno voluto esprimere la loro riconoscenza per le cure e l’assistenza ricevute.