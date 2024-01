Nuovi incontri della scuola per genitori

Dopo la ripartenza del progetto nel 2023, anche quest’anno tornano dal 26 gennaio gli "Incontri di Supporto Genitoriale", un progetto ideato da Anna Elisabetta Di Renzo in collaborazione con la commissione pari opportunità del Comune di Sansepolcro e la Asl Toscana Sud Est. Il progetto mira a offrire un prezioso spazio di condivisione e supporto per le famiglie, promuovendo un dialogo aperto su tematiche legate alla genitorialità. Grazie alla collaborazione con esperti del settore, questi incontri mensili si propongono di fornire risorse pratiche e psicologiche, promuovendo una crescita sana e armoniosa dei rapporti familiari. Cosa aspettarsi? Dialogo aperto: uno spazio accogliente per condividere esperienze, dubbi e successi legati alla genitorialità. Supporto Professionale: interventi da parte di esperti del settore che offriranno consigli pratici e sostegno psicologico. Comunità solidale: Creazione di una rete di supporto tra le famiglie partecipanti. Gli incontri sono aperti a tutte le famiglie interessate del territorio e la partecipazione è gratuita. Occasioni per creare un ambiente di condivisione e crescita, promuovendo legami familiari più forti e resilienti. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare 333.8036100. Anna Elisabetta Di Renzo, promotrice del progetto, sottolinea l’importanza di questi incontri e le fa seguito l’assessore Valeria Noferi che sottolinea come "La genitorialità sia un percorso affascinante ma complesso. Vogliamo offrire uno spazio nel quale le famiglie si sentano ascoltate e supportate, trovando risorse per affrontare le sfide quotidiane con maggiore consapevolezza".