Nuovi giochi e illuminazione a San Giuliano

Il parco giochi in via Valle del Vingone, nella frazione di San Giuliano, da ieri ha un nuovo volto. Sono stati infatti ultimati i lavori di riqualificazione e sistemazione. Nell’area verde sono state rimosse alcune attrezzature ludiche non più idonee, risistemate quelle ancora adeguate e installati nuovi giochi quali la torretta scivolo con palestra e relativa pavimentazione antitrauma realizzata in gomma colata nera con disegni colorati, un’altalena e giochi a molla. "A seguito delle segnalazioni pervenute tramite il consigliere Federico Rossi abbiamo deciso di riqualificare le due aree verdi della frazione, molto frequentate soprattutto nel periodo primaverile ed estivo dai residenti della zona, in particolare famiglie e bambini. Un intervento che ha interessato anche la manutenzione degli arredi all’interno del parco rendendolo così più accogliente e fruibile", ha commentato l’assessore Alessandro Casi. "Un’area verde che rappresenta un presidio di socialità, aggregazione e sicurezza per tutti gli abitanti della frazione. Ho recepito e portato avanti l’istanza dei cittadini e dopo una serie di confronti e sopralluoghi con l’assessore Casi, che ringrazio, siamo riusciti a dare una risposta concreta alle richieste dei residenti. Oltre questo, la frazione è stata interessata da una serie di interventi di riqualificazione quali i lavori sulla scuola dell’infanzia e primaria in cui si è provveduto al rifacimento della copertura, sul parco delle Cooperative dove sono stati effettuati lavori di ripulitura e risistemazione delle strutture ludico-sportive esistenti e l’asfaltatura di alcuni tratti di strada che necessitavano di manutenzione", ha detto il consigliere Federico Rossi.

Ga.P.