Nuovi cassonetti per la raccolta del vetro. Sacchetti: "Aumentiamo la differenziata"

Proseguono le attività legate alla riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti. Dalla prossima settimana, Sei Toscana, su indicazione dell’amministrazione comunale, inizierà l’installazione dei nuovi cassonetti stradali per la raccolta del vetro. Le operazioni riguarderanno inizialmente le zone di via Buonconte da Montefeltro, villaggio Etruria, villaggio Oriente, via Emilia, via Guido Tarlati, via Andrea della Robbia e la zona dello stadio. Nei prossimi mesi, copriranno progressivamente il territorio comunale servito dalla raccolta stradale. Le postazioni permetteranno di differenziare al meglio i rifiuti e conferirli correttamente in un nuovo contenitore specifico. Ogni postazione, quindi, conterà di cinque cassonetti di diverso colore: agli oramai abituali marrone per l’organico, blu per carta e cartone, giallo per il multimateriale (imballaggi in plastica, alluminio e tetrapak), grigio per il residuo non riciclabile, si aggiunge il cassonetto di colore verde per il vetro. "Siamo passati – sottolinea l’assessore Sacchetti – dal 40% del 2018 al 57% del settembre 2023, a dimostrazione della bontà delle scelte effettuate. Ovviamente non ci accontentiamo, continuiamo a porre traguardi sempre più ambiziosi".