Nuovi campi da basket. Oggi l’inaugurazione

Oggi a San Giovanni saranno inaugurati i rinnovati campi da basket all’aperto di via Bolzano, i playground Palagalli. Interverrà anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Insieme a lui Alessandro Polcri, numero uno della Provincia di Arezzo, il sindaco Valentina Vadi e il rettore della Basilica di Santa Maria delle Grazie Don Luigi Torniai, che impartirà la tradizionale benedizione. I lavori sono stati effettuati dall’associazione culturale Calamita, che ha rimesso a nuovo lo spazio sportivo ripulendo l’intera area, riverniciando la pavimentazione e ristrutturando i canestri. La struttura, dotata di due grandi campi da pallacanestro ad ingresso libero, accoglie ogni giorno ragazzi e ragazze che si ritrovano per passare qualche ora in compagnia praticando sana attività fisica. E c’è un’altra importante novità. Il Comune di San Giovanni Valdarno si è infatti aggiudicato il bando regionale per il sostegno ad investimenti in materia di impiantistica e spazi sportivi pubblici destinati alle attività motorio sportive. Il contributo ottenuto ammonta a 360mila euro, un altro passo per l’implementazione della Cittadella dello sport e per la realizzazione di una nuova palestra ad uso scolastico in collaborazione con la società Palagalli. "Siamo molto orgogliosi di questo ulteriore finanziamento di cui siamo risultati aggiudicatari che ci permetterà di realizzare una nuova palestra ad uso scolastico e venire così incontro al fabbisogno sempre crescente di studenti e studentesse del nostro territorio – ha detto il sindaco Vadi - Il contributo ottenuto conferma la capacità dell’ente di intercettare importanti contributi da enti sovraordinati". L’inaugurazione di oggi è prevista per le ore 18.