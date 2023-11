Nuovi alberi verranno piantati: olivi nei giardini delle scuole

Nuovi alberi alle scuole di Castiglion Fiorentino.

L’amministrazione comunale con Legambiente celebra la "Festa dell’Albero" ed è così che in questi giorni alcuni plessi scolastici del territorio hanno arricchito il loro giardino con la presenza di nuove e ulteriore piante di olivo.

"Ringrazio il circolo Valdichiana Aretina di Legambiente che ha reso possibile questa giornata di festa donando le piante ai plessi scolastici del territorio castiglionese - dichiara l’assessore all’ambiente Francesca Sebastiani - un’ottima azione di sensibilità verso le tematiche relative al rispetto della natura e dell’ambiente.

"Noi adulti abbiamo il dovere di lasciare un mondo migliore di come lo abbiamo trovato - aggiunge Fabio Comanducci di Legambiente - durante le semplici cerimonie è stato sottoscritto il "Patto di Attenzione per la Pianta" perché come ha concluso l’assessore Francesca Sebastiani "con un semplice gesto come la messa a dimora di nuove piante educhiamo grandi e piccini alla cura e al rispetto e al miglioramento del pianeta".