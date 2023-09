Nuove sponde sulla Chiassa

Quelle che erano nate come opera di difesa delle sponde, danneggiate dal tempo e dalle piene presentavano danni gravi e, in alcuni punti, si erano addirittura ribaltate nell’alveo. Le gabbionate metalliche sul torrente Chiassa, nella frazione della Chiassa Superiore, si erano trasformate in un pericolo per la frazione alle porte di Arezzo, contribuendo a moltiplicare il rischio idraulico.

Le caratteristiche dell’area e la gravità della problematica hanno reso necessario un risanamento dell’opera che il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha previsto di sottoporre a manutenzione ordinaria, inserendo l’opera nel Piano delle Attività 2023.

"In questi giorni, l’intervento

è in fase di completamento – spiega il direttore Francesco Lisi – l’operazione ha interessato circa 15 metri di sponda. Le gabbionate metalliche, gravemente ammalorate e in alcune parti scivolate all’interno del corso d’acqua, sono state sostituite, per restituire piena funzionalità all’opera che versava in cattive condizioni, tanto da rappresentare un potenziale ostacolo per il regolare deflusso delle acque e quindi una minaccia per gli edifici e i terreni circostanti".

Le lavorazioni sono quasi ultimate. Riportare allo stato originario la difesa di sponda consentirà di evitare nuovi crolli.