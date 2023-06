Nuove luci allo stadio Matteini "Si risparmia il 40% di energia"

Lo stadio "Mario Matteini" di Terranuova sarà ora più green. Rispettando il crono programma dello scorso dicembre, si sono ufficialmente conclusi i lavori per la sostituzione dei 26 proiettori esistenti sulle quattro torri faro del principale impianto calcistico cittadino. Il loro consumo, infatti, costituisce circa il 40% del totale dell’energia spesa per l’illuminazione e sarà quindi possibile, grazie a questa opera, un sensibile risparmio energetico e un conseguente minor impatto ambientale. L’investimento complessivo è stato di circa 90 mila euro. "Siamo soddisfatti, ha detto il sindaco Sergio Chienni, per questo intervento complessivo di relamping che ha visto la sostituzione di corpi illuminanti con nuove luci a led che consentiranno non soltanto un risparmio energetico ma anche sotto il profilo della manutenzione dato che avranno una efficienza a lungo termine.

L’investimento dei 90 mila euro è stato possibile grazie a dei fondi provenienti dal ministero. Questa nuova illuminazione è già stata provata nei giorni scorsi ed è veramente performante, andrà ad aggiungere un indubbio valore a una struttura ben dotata e frequentata non soltanto dai componenti della prima squadra cittadina ma anche dal settore giovanile e da tutti gli altri sportivi che hanno occasione di poter entrare all’interno di questo impianto per assistere alle varie manifestazioni". Non sarà l’unico vero intervento come tiene a precisare il primo cittadino: "Ne stiamo progettando ancora altri, nei prossimi giorni li renderemo noti alla cittadinanza". L’amministrazione comunale si è resa artefice, negli ultimi anni, anche di altri lavori in ambito sportivo che hanno interessato il parco pubblico attrezzato Tiziano Terzani, con il nuovo campo di calcio a 11 in erba sintetica inaugurato nel settembre del 2021 grazie a un intervento di 485 mila euro che ha interessato anche il restyling degli spogliatoi, e più recentemente nel novembre del 2022 il taglio del nastro al nuovo Palageo donato alla vasta comunità terranuovese di tutti i servizi possibili per ospitare importanti manifestazioni non soltanto a carattere locale. Un investimento totale di 450 mila euro per una struttura che potrà accogliere non solo il basket ma anche la ginnastica e il volley.

Massimo Bagiardi