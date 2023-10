Nuove aule per gli studenti della Marconi di San Giovanni

Arezzo, 19 ottobre 2023 – Sono stati individuati dal Comune e visionati dalla scuola gli ultimi spazi da adibire ad aule scolastiche nel comune di San Giovanni Valdarno: i ragazzi e le ragazze del plesso Marconi potranno così tornare a fare didattica in presenza, in questo caso, nei locali della parrocchia di Oltrarno. Il crollo del controsoffitto e la conseguente dichiarazione di inagibilità del plesso “G. Marconi” di via Trieste, ha interessato 20 aule e 15 laboratori tutte del percorso professionale. In relazioni alle comunicazioni del dirigente scolastico dell’isis Valdarno Roberto Santi, l’ultima di lunedì 16 ottobre, dove veniva posta in evidenza la necessità di individuare ambienti e locali in cui trasferire le classi dell’Ipsia, il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi si era già attivata per riuscire a trovare spazi idonei in attesa che la Provincia completi l’intervento sul plesso e consenta quindi il rientro nella propria scuola ai ragazzi.

Dopo aver individuato 10 aule nell’istituto delle suore Stimmatine in via San Lorenzo, grazie anche alla Caritas che ha spostato temporaneamente la propria sede, nella giornata di martedì 16 ottobre sono state individuate altre 4 aule nei locali della parrocchia di San Pietro e Paolo nel quartiere Bani, ritenuti sufficienti dalla scuola.

Le classi sono state visionate dalla referente di plesso, la professoressa Alessandra Papi insieme all’assessore all’istruzione del comune di San Giovanni Valdarno Nadia Garuglieri. “Grazie alla disponibilità di questi ulteriori spazi – ha dichiarato il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi – gli studenti e le studentesse potranno tornare a fare lezione in presenza nell’auspicio che la Provincia effettui gli interventi necessari al plesso Marconi quanto prima e che i ragazzi e le ragazze possano quindi fari rientro presto nella loro scuola. Ringrazio la Caritas di San Giovanni e la Parrocchia di San Pietro e Paolo per la concessione degli spazi”. Una parte degli studenti si trova poi al Centro Pastorale Guido Guerra di via dei Mille a Montevarchi. Una struttura concessa dalla parrocchia della Collegiata di San Lorenzo. La vicenda della Marconi ha generato non poche polemiche in queste settimane. Il 5 ottobre scorso lo stesso presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri ha effettuato un sopralluogo all’interno dell’istituto e incontrato i vertici della scuola.