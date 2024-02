Nuove Acque consuma meno energia elettrica: "Messaggio positivo"

Dall’inizio della gestione, Nuove Acque consuma annualmente il 19% in meno di kw/h di energia elettrica. A questo si affiancano l’autoproduzione di energia elettrica grazie a turbine, l’utilizzo dei biogas prodotti nell’impianto di depurazione di Casolino, la diminuzione costante delle fonti impiegate per il riscaldamento e l’essiccazione dei fanghi (metano e Gpl) e in generale i consumi energetici derivanti da fonti dirette (carburante, gas naturale ecc.)

In occasione della giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, Nuove Acque rinnova il suo impegno verso pratiche responsabili attraverso azioni concrete. I dati chiave presentati nel Bilancio di Sostenibilità dell’azienda testimoniano l’impegno di Nuove Acque nella riduzione del consumo energetico. Nella giornata di oggi, Nuove Acque aderisce attivamente all’iniziativa del risparmio energetico mantenendo spente le luci della sua sede di Via Rossi. Quest’azione simbolica rappresenta l’impegno tangibile verso la conservazione delle risorse energetiche e il sostegno alla promozione di comportamenti eco-sostenibili.