Nuove Acque consegue una nuova certificazione

Arezzo, 6 febbraio 2024 – Dopo le prime quattro che interessano diversi ambiti dell’azienda dalla qualità alla sicurezza, è la ISO 37001:2016 l’ultima certificazione conseguita da Nuove Acque, alla quale si aggiunge anche la Certificazione del Sistema di Gestione Anti-Corruzione.

La Certificazione ISO 37001 specifica requisiti e fornisce una guida per stabilire, mettere in atto, mantenere, aggiornare e migliorare un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e una culltura aziendale di integrità, trasparenza e conformità alla omonima norma.

L’ottenimento della certificazione e l’adozione di un sistema anticorruzione aiutano quindi l’azienda a prevenire, individuare e gestire eventuali situazioni potenzialmente rischiose, con l’obiettivo di porsi al riparo da episodi corruttivi.

Le altre certificazioni in possesso di Nuove Acque sono: Ambientale, ISO 14001, rinnovata e rilasciata la prima volta nel 2016 Qualità, ISO 9001, rinnovata e ottenuta la prima volta nel 2002 Salute & Sicurezza, ISO 45001, rinnovata e ottenuta la prima volta nel 2010 Etica & Sociale, SA 8000, rinnovata e ottenuta la prima volta nel 2011 Per la natura del servizio erogato da Nuove Acque, è importante ricordare anche che il laboratorio interno di analisi, dal 2021, è accreditato ai sensi della norma 17025.

Il laboratorio effettua analisi chimiche e microbiologiche sia sulle acque destinate al consumo umano che sulle acque reflue, su tutto il territorio gestito. Il laboratorio analizza regolarmente, ogni anno, migliaia di parametri.

Nel 2022, per esempio, sono stati analizzati 141.059 parametri nelle acque destinate al consumo umano e 90.252 nelle reflue, per un totale di 231.311 analisi in un anno, pari a oltre 600 analisi al giorno.