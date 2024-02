Nuova vita nell’ex fabbrica. Qui il centro servizi per i giovani con disagi

L’edificio, un tempo, ospitava una fabbrica di calze. Poi si è trasformato in attività residenziale, direzionale e commerciale. Adesso diventerà un centro per minori e adolescenti portato avanti dalla Clinica Riabilitazione Toscana. E’ stato presentato ieri mattina, a San Giovanni, in uno stabile di via 2 Giugno, un intervento decisamente importante che consentirà di riunire in un’unica struttura tutti i servizi che già oggi, ma in più sedi, la Crt offre per i disturbi specifici di apprendimento e le difficoltà dell’età evolutiva che possono generare i cosiddetti bisogni educativi speciali.

L’edificio era stato acquistato dalla Clinica una quindicina di anni fa. Alla presentazione dei lavori i vertici della società, il sindaco Vadi e l’Azienda sanitaria. "Siamo soddisfatti che un progetto di questo tipo si sviluppi nel nostro comune e che, oltre a questo, vada a situarsi laddove, fino a pochi anni fa, era aperta una sala scommesse, accrescendo, in questo modo, l’impatto sociale di tutta l’operazione", ha detto il primo cittadino. Stefania Magi, responsabile del Distretto Asl e Stefano Berloffa, responsabile della salute mentale infanzia e adolescenza del Valdarno, hanno ricordato gli storici rapporti di collaborazione tra l’azienda sanitaria e la Crt, che adesso si arricchiscono di nuove opportunità per l’infanzia e l’adolescenza in grado di abbattere ulteriormente le liste di attesa. L’architetto Claudio Orlandi, progettista, ha spiegato il piano di ristrutturazione.

Al piano terra la Clinica avrà a disposizione 6 locali per i colloqui, 1 per le visite e 1 palestra oltre a bagni, spogliatoi, magazzini, area reception. Al primo piano, servito dall’ascensore, ci saranno 5 locali per colloqui e uffici, vani e una terrazza esterna che sarà utilizzata per i pannelli fotovoltaici.

Soddisfazione è stata espressa dalla presidente di Crt Albarosa Fuccini, che ha ricordato l’importanza dei servizi per ragazzi che mostrano una grande sofferenza psicologica legata ai vissuti delle loro carenze. "La terapia cognitivo-comportamentale è un intervento utile per prevenire certi disagi psicologici nell’ambiente scolastico e familiare e per trattare specifici problemi psicopatologici che possono evidenziarsi a seguito di una valutazione psicodiagnostica - ha aggiunto il direttore di Crt Antonio Boncomnpagni - Un bambino o ragazzo, pur non avendo diagnosi di Dsa, può comunque incontrare difficoltà nel percorso scolastico legate a diversi fattori. La nuova struttura li prende in carico, proponendo strategie di lavoro efficaci ai ragazzi, alle loro famiglie e agli insegnanti". Nella nuova struttura saranno approntati anche servizi specifici per l’intervento su altre tipologie di difficoltà che riguardano l’età evolutiva.