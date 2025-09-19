Nuova vita all’edicola di Terranuova. La regia dei giovani per il rilancio

Mattia mantiene le promesse
CronacaNuova vita all’edicola di Terranuova. La regia dei giovani per il rilancio
19 set 2025
MARCO CORSI
Cronaca
Dal gruppo del Beta Bar e del Quasi Quasi l’idea di restituire allo spazio la sua funzione di comunità

di Marco CorsiTERRANUOVADopo un anno "rinasce" la storica edicola del viale a Terranuova e sarà un gruppo di giovani a portare avanti l’attività. E’ il gruppo del Beta Bar e del Quasi Quasi, che ha deciso di dar vita ad un progetto di rinascita culturale e sociale, tra memoria condivisa e nuovi usi quotidiani. Hanno deciso di scommettere su un luogo piccolo ma essenziale, restituendogli la sua funzione di presidio culturale e sociale. In un momento in cui molte edicole chiudono, qui si sceglie di riaprire. "Pensiamo sia importante impegnarsi per trovare nuove strade e nuove forme per ridare vita a un luogo importante della nostra comunità – hanno detto i ragazzi - Forti di altre esperienze che in Italia stanno riuscendo, vogliamo investire il nostro tempo per questo minuscolo caposaldo quotidiano". L’edicola di viale Europa torna così ad essere ciò che è sempre stata nell’immaginario di tante generazioni: un luogo di transito e d’incontro, dove fermarsi un minuto o un pomeriggio intero. Olimpia, Operatrice culturale con alle spalle molti anni di servizio nella biblioteca comunale e nell’auditorium del paese, curerà in prima persona la quotidianità del progetto. "Dentro e attorno al chiosco ci immaginiamo una quotidianità semplice e concreta: sfogliare un quotidiano, cercare quella rivista rara o quel disco in vinile, prendere le figurine per un nipote, scambiare due parole con l’edicolante e, perchè no, prendersi un caffè o comprare del pane". Gesti minimi e quotidiani che diventano pratica di comunità, un modo per rimettere al centro il tempo condiviso e la curiosità. L’apertura ufficiale è prevista nei prossimi mesi. Intanto, in occasione della Festa del Perdono, i bandoni si alzeranno per una pre-apertura di alcuni giorni: un primo incontro con la cittadinanza per raccogliere idee, desideri e immaginazioni collettive.Dal sabato al martedì della festa, l’edicola si trasformerà in una installazione urbana per invitare chi passa a fermarsi, discutere, immaginare insieme il futuro di questo piccolo presidio. Non solo nostalgia, dunque, ma progetto: un punto riconoscibile lungo la strada, aperto e vibrante, capace di custodire memoria e allo stesso tempo di provarci con nuovi usi. Perché un’edicola è un posto dove i giornali si comprano, certo; ma è anche – e soprattutto – un posto dove le persone si incontrano. Un luogo di socialità che negli ultimi anni è un po’ venuto meno, ed è bellissimo che a Terranuova siano le giovani generazioni a riportarlo in vita.

