Nuova vita all’edicola di Terranuova. La regia dei giovani per il rilancio

di Marco CorsiTERRANUOVADopo un anno "rinasce" la storica edicola del viale a Terranuova e sarà un gruppo di giovani a portare avanti l’attività. E’ il gruppo del Beta Bar e del Quasi Quasi, che ha deciso di dar vita ad un progetto di rinascita culturale e sociale, tra memoria condivisa e nuovi usi quotidiani. Hanno deciso di scommettere su un luogo piccolo ma essenziale, restituendogli la sua funzione di presidio culturale e sociale. In un momento in cui molte edicole chiudono, qui si sceglie di riaprire. "Pensiamo sia importante impegnarsi per trovare nuove strade e nuove forme per ridare vita a un luogo importante della nostra comunità – hanno detto i ragazzi - Forti di altre esperienze che in Italia stanno riuscendo, vogliamo investire il nostro tempo per questo minuscolo caposaldo quotidiano". L’edicola di viale Europa torna così ad essere ciò che è sempre stata nell’immaginario di tante generazioni: un luogo di transito e d’incontro, dove fermarsi un minuto o un pomeriggio intero. Olimpia, Operatrice culturale con alle spalle molti anni di servizio nella biblioteca comunale e nell’auditorium del paese, curerà in prima persona la quotidianità del progetto. "Dentro e attorno al chiosco ci immaginiamo una quotidianità semplice e concreta: sfogliare un quotidiano, cercare quella rivista rara o quel disco in vinile, prendere le figurine per un nipote, scambiare due parole con l’edicolante e, perchè no, prendersi un caffè o comprare del pane". Gesti minimi e quotidiani che diventano pratica di comunità, un modo per rimettere al centro il tempo condiviso e la curiosità. L’apertura ufficiale è prevista nei prossimi mesi. Intanto, in occasione della Festa del Perdono, i bandoni si alzeranno per una pre-apertura di alcuni giorni: un primo incontro con la cittadinanza per raccogliere idee, desideri e immaginazioni collettive.Dal sabato al martedì della festa, l’edicola si trasformerà in una installazione urbana per invitare chi passa a fermarsi, discutere, immaginare insieme il futuro di questo piccolo presidio. Non solo nostalgia, dunque, ma progetto: un punto riconoscibile lungo la strada, aperto e vibrante, capace di custodire memoria e allo stesso tempo di provarci con nuovi usi. Perché un’edicola è un posto dove i giornali si comprano, certo; ma è anche – e soprattutto – un posto dove le persone si incontrano. Un luogo di socialità che negli ultimi anni è un po’ venuto meno, ed è bellissimo che a Terranuova siano le giovani generazioni a riportarlo in vita.