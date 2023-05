Nuova strada per via Veneto Varato il progetto Saione Come cambia l’accesso

La sera andavamo in via Veneto: e presto ci torneremo. Ci torneremo perfino da una strada nuova di zecca. E’ uno dei risvolti del progetto di trasformazione di piazza Saione. Una delle due piazze finite sotto il microscopio della giunta e in particolare di Alessandro Casi, l’assessore ai lavori pubblici.

Ora tocca al Giotto, un piano che proprio nelle ultime ore dovrebbe aver trovato la quadra anche rispetto alle obiezioni dei residenti: in particolare sul taglio delle piante, via via sempre uno dei punti sensibili nel confronto con la città. I lavori partiranno entro l’anno, a ruota toccherà a Saione.

Il cuore del progetto è noto: e anche in questo caso ruota intorno alla chiesa. Al Giotto si tratta di disegnarle il sagrato che non ha: ritrovare un equilibrio quindi tra la parrocchia e lo spazio davanti. A Saione più o meno la stessa cosa. Insieme all’asse di via Veneto e di via Romana.

Appunto, via Veneto. Perchè se di fronte alla chiesa non sarà più possibile vedere muoversi una macchina, però sarà garantito un asse di collegamento verso via Veneto. E consisterà nel prolungamento di via Guelfa. Che passerà dal lato esterno della piazza, quindi laterale. Il tutto cambiando il senso di marcia dell’attuale via Guelfa, con sistemazione dello svincolo su Largo Tevere: una strada di 4 metri e mezzo affiancata a sinistra da una pista ciclabile e da un marciapiede. Sul lato destro invece da stalli dedicati al mercato rionale della mattina dei giorni feriali, con banchi in mostra nella direzione della piazza.

Via Guelfa, ricorderete, era quella dove una volta aveva sede la polizia municipale. Che ora è sulla Setteponti ma presto, anche se non prestissimo, rifarà le valigie per Saione. Ma stavolta per prendere il posto della vecchia scuolina francescana, in una strada laterale.

Per il resto la trasformazione della piazza ha i suoi punti forti. Lo spazio si allargherà fino a piazzetta Rismondo, l’innesto da via Trasimeno ridotto ad una sola corsia contro le due attuali, il rifacimento completo della pavimentazione con l’uso del porfido. E come al solito un lavoro di trasformazione dello slargo, puntando sul verde, sulle piante e su una nuova disponibilità di sedute, panchine e arredi urbani.

In piazzetta Rismondo sarà trasferita la struttura dell’edicola, comunque conservata nello slargo urbano. E saranno completamenti modificati sia gli impianti di illuminazione che quelli di videosorveglianza.

Un aumento di telecamere, puntate sulla piazza che una volta era raccontata come la "polveriera" della città ma che ora è semplicemente uno dei punti critici, insieme ad altri. Per riprendere in primo piano chi sia rimasto fermo al passato. O magari confermarne i passi avanti.

Alberto Pierini