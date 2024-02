Nuova scuola di musica. I locali in viale Europa

Inaugurata ieri la nuova sede della scuola comunale di musica Poggio Bracciolini. I locali si trovano in viale Europa 50 e sono più ampi, rinnovati e con lo spazio adeguato per le classi e gli strumenti. L’apertura della nuova scuola, più centrale rispetto alla precedente, avviene dopo la demolizione dell’ex sede di via Guido Rossa, che invece accoglierà il nuovo asilo nido comunale. Al taglio del nastro hanno preso parte il sindaco Sergio Chienni, l’assessore Caterina Barbuti e il coordinatore della scuola Jacopo Aliboni. La nuova sede è in una posizione centrale - ha spiegato Barbuti - raggiungibile anche a piedi dai ragazzi che escono da scuola. Qui ci sarà la sede di tutti i diversi corsi, da quelli individuali, ai collettivi fino ai professionali. È uno spazio grande che speriamo che col tempo possa essere sempre più vissuto. Gli iscritti sono 70". Alla scuola musicale Poggio Bracciolini si svolgono una vasta gamma di corsi, dai singoli strumenti alle lezioni di gruppo, con la possibilità di intraprendere percorsi professionali o amatoriali. Inoltre, la scuola offre corsi specializzati come musicoterapia, teoria musicale e composizione. "Adesso le classi di strumenti sono nove - ha chiarito il coordinatore Aliboni - e come dipartimenti andiamo dalla classica, al pop, al rock, alla musica contemporanea che comprende la musicoterapia. Stiamo presentando gli strumenti nelle classi dell’istituto comprensivo Giovanni XXIII, in modo che i ragazzi possano entrare in rapporto con la parte affettiva e emotiva dello strumento". Martedì 20 febbraio dalle 19 alle 20 è prevista una lezione gratuita per il dipartimento di pop e rock, primo appuntamento di una serie di eventi.