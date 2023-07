Nuova rotazione dei servizi nelle farmacie comunali aretine

Arezzo, 133 luglio 2023 – – Nuova rotazione dei servizi nelle Farmacie Comunali di Arezzo per garantire prossimità e vicinanza ai cittadini.

Le strumentazioni per effettuare test di controllo e prevenzione sono sottoposte a una periodica turnazione tra le otto farmacie di città e frazioni, con la nuova mappa delle prestazioni socio-sanitarie che sarà attiva per un periodo di quattro settimane tra lunedì 17 luglio e sabato 12 agosto.

Il controllo dell’attività elettrica del cuore tramite Elettrocardiogramma sarà disponibile alla “Campo di Marte”, alla “Fiorentina” e alla “San Giuliano” dove sarà possibile sottoporsi a un esame diagnostico particolarmente utile in ambito preventivo anche per sportivi amatoriali o agonisti, con la garanzia di tempi rapidi e di risultati certificati in virtù della refertazione in telemedicina da un centro cardiologico.

Uno specifico screening dedicato alle ossa verrà previsto alla “Mecenate” con la Densitometria Ossea Computerizzata che, tramite onde a ultrasuoni al calcagno, permette di valutare cambiamenti qualitativi e quantitativi della struttura scheletrica, favorendo l’eventuale adeguamento dello stile di vita per limitare i rischi di osteoporosi.

Questo esame è importante per diagnosticare carenze di calcio o di matrice ossea che potrebbero causare gravi traumatismi scheletrici anche per minime sollecitazioni, con situazioni per cui è indicata la prevenzione facendo ricorso ad adeguate terapie, a cominciare dall’assunzione di vitamina D.

Due test della durata di ventiquattro ore saranno l’Holter Cardiaco e l’Holter Pressorio: il primo potrà essere richiesto alle farmacie “Campo di Marte”, “Mecenate” e “Ceciliano” per monitorare l’attività del cuore per l’intera giornata, mentre il secondo avrà sede alle farmacie “Trionfo” e “San Leo” per registrare la pressione arteriosa in maniera continuativa e per conoscere gli eventuali sbalzi.

Le prenotazioni dei singoli servizi potranno essere effettuate direttamente dal portale delle Farmacie Comunali di Arezzo dove, in pochi click e in piena autonomia, sarà possibile conoscere giornate e fasce orarie disponibili per procedere poi alla conferma di esami che potranno essere svolti nei tempi e nei luoghi più congeniali ai singoli cittadini, senza attese e con risultati affidabili.

«Questi servizi - ribadisce il dottor Ennio Duranti, presidente delle Farmacie Comunali di Arezzo, - sono funzionali per tenere periodicamente sotto controllo il proprio corpo: la lettura dei valori permette di cogliere in anticipo eventuali campanelli d’allarme per cui diventa importante rivolgersi poi a specialisti».