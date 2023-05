Nuova Primavera Musicale Sangiovannese. Domenica ultimo appuntamento

Arezzo, 25 maggio 2023 – Ultimo appuntamento della Nuova primavera musicale sangiovannese organizzata dall’Accademia Musicale Valdarnese con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. Questa domenica 28 maggio alle ore 17 alla Pieve di San Giovanni Battista si terrà il concerto di chiusura con l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, diretta da Cemi Can Deliorman, con la talentuosa violoncellista Camilla Patria. “L’ingresso è libero ed è davvero un’occasione unica per assistere ad un concerto di così alto livello artistico – ha dichiarato il direttore dell’Accademia Musicale Valdarnese Andrea Turini – con giovani di grande talento che hanno già intrapreso una brillante carriera internazionale. Un particolare caloroso invito lo rivolgo ai tanti giovani che studiano musica: l’ascolto dal vivo è didatticamente fondamentale. Curate la vostra formazione musicale con l’ascolto della grande musica!”. Per il quarto e ultimo appuntamento della rassegna musicale, gli artisti protagonisti proporranno Ouverture Le Ebridi e la Sinfonia numero 4 “Italiana” di Mendelssohn e Rococò Variazioni per violoncello e orchestra di Tchaikovsky.