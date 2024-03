Nuova Primavera Musicale Sangiovannese, al via la quarta edizione

Otto appuntamenti di alto livello per la quarta edizione della Nuova Primavera Musicale Sangiovannese organizzata dall’Accademia musicale valdarnese col patrocinio del Comune di San Giovanni. Promozione dei musicisti del territorio, spazio ai giovani talenti e presentazione di artisti di consolidata fama nazionale e internazionale. Queste nel ricco cartellone di eventi presentato dal direttore artistico dell’Accademia Andrea Turini insieme all’assessore alla cultura Fabio Franchi. Concerto inaugurale sarà oggi alle 17,15 alla Sala La Nonziata. Si inizia con l’esibizione degli allievi dell’istituto musicale F. Feroci che apriranno molte delle performance in programma. A seguire salirà sul palco il duo Ortensi – Pasetti che delizierà il pubblico con il concerto per flauto ed arpa sulle musiche di F. Naderman, R.N.C. Bochsa, J. Donjon, P. Bellenot e J. Mouquet. Sabato 16 marzo, sempre alle 17,15 alla Sala La Nonziata, si terrà la lezione – concerto "Il pianoforte" con la pianista Maria d’Agostino in collaborazione con l’Accademia della Nunziata sulle note degli artisti M.P. Musorgskij, A.N. Skrjabin e S.V. Rachmaninov. Si prosegue, domenica 23 marzo, con il concerto per soprano, contralto, oboe e organo nella chiesa di San Lorenzo. Si esibiranno il soprano Francesca Caponi, il contralto Anna Chiara Mugnai, Cesare Pierozzi con l’oboe e Daniele Dori all’organo sulle musiche di G.P. Telemann, G.B. Pergolesi e J.S. Bach. Domenica 28 aprile alle 17,15, tornando alla Sala La Nonziata, in programma il concerto di pianoforte di Mauricio Annunziata, con il patrocinio dell’Ambasciata Argentina in Roma. Il pianista si esibirà sulle note di Aguirre, Gustavino, Ginastrera, Williams e dello stesso Annunziata. Il 12 maggio alle 16,30 nella Chiesa di S.Lorenzo il concerto d’Organo Tomoko Kamimura, il 15 maggio alle 17,15 alla Nonziata, concerto "Il Pianoforte" con Leonardo Giulianelli e Alessandro Ubaldi, il 26 maggio dalle 17,15 spazio al Trio di Genova, concerto finale il 2 giugno.