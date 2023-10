Nuova pavimentazione per la tensostruttura di Montevarchi

Arezzo, 27 ottobre 2023 – Sono stati ultimati i lavori di sostituzione della pavimentazione della tensostruttura nell'area del palazzetto dello sport di Montevarchi. Stamani il sopralluogo del sindaco Silvia Chiassai Martini, dell’assessore Lorenzo Allegrucci e dei rappresentanti della società sportive in vista della ripresa delle attività. Il primo cittadino si è detto soddisfatto per aver mantenuto l'impegno preso con atleti e società. Era quello di migliorare la struttura, che è utilizzata anche dagli studenti del vicino Istituto Varchi. Ha poi ricordato gli sforzi economici fatti in questi anni dall'amministrazione comunale per lo sport, con investimenti che hanno consentito di rendere più sicuri e moderni impianti che avevano bisogno da tempo di interventi di manutenzione e ristrutturazione.

“Sappiamo quanto la dotazione di spazi idonei sia un aspetto determinante per la pratica delle attività, ma anche come ulteriore stimolo per i ragazzi a frequentare il nostro Palazzetto approcciandosi a discipline individuali o di squadra - ha detto Chiassai Martini - E’ fondamentale il ruolo educativo e sociale svolto dalle nostre realtà sportive, molte delle quali sono presenti nel territorio da decenni, nella definizione di un cammino di crescita che unisce genitori e famiglie e che questa amministrazione sostiene nelle scelte fatte, non solo quando orgogliosamente viene portato in alto il nome di Montevarchi nelle varie competizioni."

Il sindaco ha ricordato che proprio nel 2023, dopo 75 anni, lo sport è entrato nella Costituzione italiana, concentrando in poche parole la responsabilità delle istituzioni nel realizzare uno sport aperto a tutti e di tutti. "Noi siamo stati sempre in sintonia con questo principio, unito alla collaborazione con le scuole, e siamo oggi ben contenti di aver messo un altro tassello in questa direzione investendo altri 25.000 euro nella pavimentazione richiesta - ha proseguito - Mi ha fatto anche piacere sapere che in questi giorni i lavori siano stati osservati e seguiti dagli atleti stessi, a dimostrazione di quanto questo ambiente rappresenti per loro una seconda casa in cui coltivare una passione, alle quale contribuiamo anche noi a valorizzarla”.