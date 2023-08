Nuova palestra a San Giovanni: un anno per valutare la costruzione

Rimodulati i tempi per la realizzazione della palestra che sorgerà a nord di San Giovanni. Un nuovo monitoraggio per valutare la costruzione dell’impianto sportivo è previsto infatti il 31 dicembre 2024. Lo ha annunciato, durante l’ultimo consiglio comunale, l’assessore ai lavori pubblici Francesco Pellegrini, rispondendo ad una interrogazione che era stata presentata dalle liste civiche. Il 27 giugno scorso la giunta Vadi ha approvato lo schema di un accordo operativo, in esecuzione della convenzione tra la Provincia e il Comune di San Giovanni Valdarno che era stata precedentemente siglata. "Vengono esplicitati meglio quelle che sono le fasi di controllo delle varie fasi di costruzione della nuova palestra – ha detto Pellegrini - Il 31 dicembre 2024 ci sarà una verifica sullo stato della procedura, con la possibilità di posticipare ulteriormente il termine per la convenzione dal 30 agosto 2025 al 31 dicembre 2026. I due enti, in accordo tra di loro, hanno quindi rimodulato i tempi di adempimento del processo di realizzazione della struttura. Attualmente ci sono alcune proposte sul tavolo e il Comune le sta valutando". Insomma, non se ne riparlerà prima della fine del 2024, quindi nel corso della nuova legislatura, dato che San Giovanni, nella primavera del prossimo anno, andrà al voto per le amministrative. Nel presentare l’interrogazione, il consigliere delle liste civiche Stella Scarnicci, ha ricordato che il Comune avrebbe dovuto sottoscrivere il contratto per la realizzazione dell’opera entro il 30 giugno scorso. E’ stato quindi chiesto un cronoprogramma credibile e di chiarire in che maniera verrà coperto il totale necessario per la realizzazione della palestra, visto che la sola parte della Provincia pare non bastare. "Dopo 17 anni – hanno aggiunto i civici – siamo ancora a dover richiedere il piano della tempistica". L’argomento ha sollevato, in questi anni, non poche polemiche, al punto che, nella primavera del 2020, le liste civiche sangiovannesi avevano chiesto di istituire una commissione speciale d’inchiesta per approfondire una vicenda al centro di una diatriba tra l’amministrazione comunale e la Provincia di Arezzo. Secondo l’ex presidente Silvia Chiassai Martini, l’amministrazione comunale si era resa inadempiente agli impegni previsti nelle convenzioni stipulate fra i due enti. Il comune di San Giovanni, nel frattempo, ribadiva che il progetto esisteva, ma che per dargli gambe serviva l’ok da Arezzo. Insomma, una vicenda intricata.

Marco Corsi