Nuova palestra a nord di San Giovanni. I civici all’attacco

Arezzo, 17 luglio 2023 – A San Giovanni, nella zona nord della città, dovrebbe sorgere una palestra per venire incontro alle esigenze degli studenti e delle associazioni del territorio. A che punto siamo? Lo hanno chiesto, con una interrogazione già depositata, le liste civiche sangiovannesi, che affronteranno l’argomento in occasione del prossimo consiglio comunale. La struttura sportiva è stata al centro, in questi anni, di una diatriba che si è trascinata per molto tempo tra la Provincia di Arezzo e l’amministrazione comunale. I civici hanno chiesto chiarezza sulla vicenda e tempi certi, ricordando che il Comune avrebbe dovuto sottoscrivere il contratto per la realizzazione dell’opera entro il 30 giugno scorso.

“Siamo a luglio ormai e quando qualche settimana fa avevamo sollevato la questione della scadenza dei termini della convenzione tra Provincia e Comune ci è stato risposto che l’importante è farla entro il 2025 – ha sottolineato il gruppo di minoranza – Bene, oggi che anche un ulteriore scadenza della convenzione, il 30 giugno, è superata, non rimane altro che chiedere un cronoprogramma credibile e chiarire in che maniera verrà coperto il totale necessario per la realizzazione della palestra, visto che la sola parte della Provincia pare non bastare. Dopo 17 anni – hanno aggiunto le liste civiche – siamo ancora a dover richiedere il cronoprogramma. L’unica cosa sensata sarebbe stata quella di istituire una commissione che chiarisse come questi scempi amministrativi possano accadere. E noi lo avevamo chiesto Ma questa è diventata San Giovanni, purtroppo. Ed il merito è solo del Partito Democratico”.

Le liste civiche hanno ricordato la convenzione stipulata dal Comune di San Giovanni e dalla Provincia di Arezzo il 30 agosto 2021 per la costruzione della palestra. L’accordo, come si legge nell’interrogazione che sarà discussa nel prossimo parlamentino cittadino, prevedeva che il 31 dicembre dello stesso anno l’amministrazione Vadi rendesse noto quale fosse la modalità di realizzazione dell’opera . “Comunicazione che non è avvenuta – hanno concluso le liste civiche - facendo di fatto scadere uno dei termini fissati dalla convenzione”. Il gruppo di minoranza ha quindi chiesto al sindaco il cronoprogramma degli interventi necessari per consentire di edificare la palestra entro e non oltre il 30 giugno 2025, termine finale fissato dalla convenzione Provincia di Arezzo.