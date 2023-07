Nuova mensa per il Comprensivo Magiotti di Montevarchi

Arezzo, 03 luglio 2023 – È stata pubblicata la gara per il “nuovo refettorio del plesso scolastico del Giglio” a Montevarchi. I lavori verranno a costare complessivamente 765.500 euro, di cui 588.500 finanziati con fondi del PNRR. Il progetto prevede la realizzazione della mensa al servizio delle scuole dell’Istituto comprensivo Magiotti. Il nuovo refettorio, che sarà realizzato accanto alla palestra, potrà accogliere al suo interno 85 utenti per turno e sarà composto da un locale di sporzionamento pasti, una zona lavaggio e servizi. Inoltre all’esterno è prevista la realizzazione di una tettoia per mettere a riparo i bambini nel percorso di collegamento tra la scuola dell’Infanzia e la mensa.

Sarà costruita anche una rampa di accesso per le persone con ridotte capacità motorie. La gara scadrà alle ore 12.00 del prossimo 1 agosto 2023 in osservanza dei tempi di aggiudicazione imposti dal PNRR. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato destinato ad ospitare il refettorio a servizio della scuola dell’infanzia e della scuola primaria dell’istituto Comprensivo statale Raffaello Magiotti di Montevarchi, dal momento che le scuole risultano ad oggi sprovviste di un vero e proprio spazio per la consumazione dei pasti.

Il nuovo refettorio, composto da un unico livello fuori terra, sarà ubicato in adiacenza all’edificio che ospita la palestra, in corrispondenza dell’area esterna pavimentata che si trova tra il suddetto corpo palestra e la scuola secondaria di primo grado. E’ prevista inoltre la realizzazione di una tettoia che offra riparo ai bambini lungo il percorso di collegamento tra la scuola dell’infanzia ed il nuovo refettorio, e la realizzazione di una rampa di accesso per disabili, anch’essa protetta dalla suddetta tettoia, che permetta di superare il dislivello presente tra la quota del piazzale esterno e la quota del ballatoio da cui ad oggi si accede alle classi della scuola dell’infanzia. Il nuovo refettorio è stato dimensionato per ospitare 85 utenti per turno di refezione. All’interno del locale refettorio è previsto un locale sporzionamento ed una zona lavaggio, servizi igienici distinti per sesso comprensivi di servizio accessibile alle persone con ridotte capacità motorie, ed un locale deposito/ripostiglio dotato di lavello e di armadietto per i prodotti delle pulizie.