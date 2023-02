Nuova location per i 5 "Tondi" di Mauro Staccioli

SAN GIOVANNI

I 5 "Tondi" di Mauro Staccioli troveranno definitiva dimora all’interno della città natale di Masaccio. Nel 1996 furono posizionati in Corso Italia, a breve rivivranno nello spazio che funge da cerniera tra uno degli stabilimenti dell’ex-Italsider, la zona industriale di Sant’Andrea e l’accesso a nord della città. L’allestimento del cantiere è iniziato proprio tre giorni fa ed entro il mese le "ruote" saranno trasferite dalla frazione di Vacchereccia per essere restaurate sul posto. I tondi dal raggio di oltre 3 metri e spessore di 60 centimetri erano stati immaginati, in principio, per vivere lo spazio più intimo della città, il corso principale, fulcro della vita della comunità come occasione per ripensare la storia attraverso la contemporaneità, marcando la direttrice, la spina dorsale dell’impianto urbano progettato da Arnolfo di Cambio.

Il 16 gennaio Giulia Staccioli, figlia dello scultore ed unica erede, ha formalmente manifestato la volontà di donare al Comune di San Giovanni questo "Gruppo scultoreo". "Fin dal nostro insediamento, come amministrazione comunale, abbiamo lavorato perché l’operazione che comincerà in questi giorni potesse trovare compiuta realizzazione", ha dichiarato Valentina Vadi. Il progetto di restauro è reso possibile grazie alla sponsorizzazione di un soggetto privato e alla realizzazione da parte della Idea SGV S.r.l che ringrazio per l’attenzione".

Massimo Bagiardi