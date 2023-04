Nuova area sgambatura per cani I giochi costruiti da ragazzi disabili

Ha aperto ufficialmente i battenti la nuova area di sgambamento cani nella golena dell’Arno, proprio di fronte allo stadio comunale Virgilio Fedini. Il parco è stato realizzato dalla società cooperativa Agrimen Onlus, che ha inserito la proposta come elemento migliorativo nella gara per la manutenzione del verde pubblico. Ragazzi e ragazze con disabilità hanno costruito i giochi di agility dog e hanno restaurato una panchina usando materiale di recupero. L’inaugurazione è avvenuta ieri, in occasione della Giornata Mondiale della Terra. Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno si è occupato della rimozione delle alberature cadute in seguito agli eventi meteorologici dei mesi scorsi e ha reso completamente fruibile l’area. Entro fine anno sarà aperta anche un’altra area di sgambatura per cani, situata sul lato opposto dell’Arno, davanti all’istituto comprensivo Marconi, che farà salire così a tre in totale i luoghi dove gli animali potranno correre e giocare in libertà. In occasione dell’apertura di sabato è stato presentato il progetto "Lascia un libro, prendi un libro", creato in Sicilia da Giuseppe Rapisarda. All’interno del parco è infatti presente una piccola casetta in legno simile ad un porta pane, dove sono collocati libri destinati al macero o a prendere polvere sugli scaffali. L’iniziativa è finalizzata alla promozione della lettura e al recupero, alla circolazione e rivalutazione del libro come strumento di cultura e di formazione della persona. Con una sola regola: per prendere un libro bisogna lasciarne un altro. Il progetto, secondo i promotori, intende insegnare ai bambini il rispetto dei beni pubblici. Un sabato interamente dedicato ai tagli del nastro per la città di San Giovanni. Dopo l’apertura dell’area per gli amici a quattro zampe, dopo 6 anni dall’inizio dei lavori è stato completato il Teatro coperto del Giardino di Epicuro dei Licei Giovanni da San Giovanni, un fiore all’occhiello per gli studenti che avranno l’opportunità di esprimere la loro creatività artistica in un ambiente stimolante, che sarà il fulcro anche per incontri culturali del quartiere di Sant’Andrea. Presente all’inaugurazione, oltre al sindaco Vadi, il presidente della provincia di Arezzo Alessandro Polcri e la preside Lucia Bacci. L’iniziativa è terminata con le esibizioni dell’Ensemble Musicale della scuola e il gruppo del Teatro Stabile dei Licei.