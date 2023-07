Nuova area giochi per bambini in via Napoli

LEVANE

All’interno dei vari eventi del perdono paesano, sabato scorso è stata inaugurata nei giardini di via Napoli a Levane una nuova area giochi, realizzata grazie al bando "Ri-generazione Toscana" promosso dal consiglio regionale cui l’amministrazione di Montevarchi ha partecipato per l’acquisto di alcune attrezzature. Questo progetto ha, infatti, permesso di ottenere un finanziamento di circa 11200 euro, rispetto al tetto massimo dei 15mila per ogni proposta, con altri 3000 di questi aggiunti dal comune e che hanno visto, nell’ordine, l’istallazione di una doppia altalena, una torretta, una casetta singola, un gioco a molla inclusivo, un tavolo da picnic con sedute accessibili tutto ciò delimitato da una pavimentazione anzi trauma: "Ringrazio – afferma il primo cittadino Silvia Chiassai Martini – il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana Marco Casucci per la presenza e per l’opportunità concessa al nostro Comune di portare sorrisi e svago a tutti i bambini". Sempre a Levane ma nella sponda comunale bucinese, grazie al medesimo bando, fu inaugurata lo scorso febbraio all’interno del parco fluviale una nuova area giochi accessibile, sicura ed eco sostenibile per merito di un contributo regionale di oltre 11mila euro che ha permesso, così, di poter offrire un nuovo servizio ai più piccoli.