"Nuoto fin da piccola". "Io gioco a calcio"

A Foiano i nostri allenatori di calcio Thomas Cresti e Michele Martoriello ci preparano tutti i giorni: nella Nuova A.C. Foiano abbiamo tre allenamenti e due partite a settimana, così i mister ci dicono il modo più salutare di mangiare prima di una partita: pasta in bianco, carni bianche e frutta. Una corretta alimentazione è la base fondamentale sulla quale il calciatore deve fondare la propria preparazione, perché deve nutrire il fisico per ottenere l’energia necessaria a svolgere gli allenamenti; ma non solo, l’alimentazione dovrà fornire anche i nutrienti necessari all’organismo durante i momenti di riposo.

Per quanto riguarda un altro sport praticato nel nostro paese, riportiamo l’esperienza di Melissa Materozzi, una ragazza di 11 anni di Pozzo della Chiana: "Ho iniziato a nuotare a due anni; vado in piscina a Foiano, il mio istruttore si chiama Matteo ed è molto bravo. Nel nuoto il mio stile preferito è la rana, infatti tutti mi chiamano “la ranista”; ho battuto molti record per la mia società, che si chiama Virtus: faccio spesso gare e vinco anche molte medaglie. Il mio istruttore è molto fiero di me e lo sono anche i miei genitori. Tra due anni sarò in “categoria”, cioè nel livello più alto.

Un sogno nel cassetto? Continuare a nuotare fino ad arrivare alle Olimpiadi: vorrei diventare come Lisa Angiolini, la più grande nuotatrice nella storia della Virtus". Insomma, lo sport ci permette anche di sognare, oltre a renderci migliori!