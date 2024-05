Nume Festival ancora con i big. Appuntamenti anche al Signorelli

CORTONA

La città torna ad essere polo della musica classica italiana. Il Nume Academy & Festival arriva per il terzo anno nel cuore del centro storico dal 17 giugno fino al 23 giugno. Anche per il 2024 confermata la formula della kermesse, con nomi conosciutissimi della classica come Tabea Zimmermann, Stella Chen, Andreas Brantelid e molti altri, affiancata a una serrata settimana di training per giovani prestigiosi musicisti selezionati da tutto il mondo tramite call, che quest’anno ha registrato ben 300 partecipanti per 12 posti a disposizione. Cuore pulsante del Festival sarà ancora il centro convegni Sant’Agostino, ma alcuni appuntamenti concertistici toccheranno anche il Teatro Signorelli. "Ogni anno rispondono alla nostra chiamata grandi artisti ospiti internazionali – conferma la direttrice artistica Natalie Dentini – perché a Nume si respira un’energia nuova, giovane e soprattutto di grande qualità. Nume ha raggiunto un enorme successo a livello mondiale ed è per noi di grande stimolo per continuare a lavorare con ancor più convinzione. Uno dei miei obiettivi personali è quello di riportare i giovani a teatro, perché vivendo all’estero questa è la mia normalità e credo che i giovani abbiano bisogno di essere ispirati da tante diverse forme di bellezza e di arte".

L’obiettivo dell’accademia e quello di supportare ed accompagnare la crescita artistica e professionale delle nuove generazioni di musicisti, uno spazio ideale d’incontro e condivisione per artisti, docenti e allievi, dove poter esprimere talento e creatività nel pieno rispetto delle diversità culturali e di genere: tutti i programmi dell’accademia sono erogati in formula interamente gratuita, compresi i corsi di perfezionamento per violino, viola e violoncello. A coronare una settimana di intense attività gli studenti si esibiranno in concerto come solisti ed avranno la possibilità unica di preparare un brano per quartetto d’archi ed esibirsi in concerto suonando a fianco dei loro docenti. Non di meno Nume Festival si pone l’obiettivo di educare all’ascolto della musica classica e far entrare i giovani ed il pubblico in contatto con Maestri di livello internazionale: per questo le lezioni sono aperte al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18 dal 17 al 21 giugno al Centro Convegni Sant’Agostino.

La.Lu.