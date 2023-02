Nozze d’oro celebrate da 100 coppie Festa al centro di aggregazione sociale

AREZZO

Cinquanta anni insieme, l’uno a fianco all’altra, mano per la mano. Cinquanta anni d’amore, o meglio di matrimonio quello festeggiato ieri da cento coppie. Come da tradizione, anche quest’anno per San Valentino, il Comune ha voluto far festa alle coppie che nel corso dell’anno celebrano le nozze d’oro. Si sono ritrovate al Centro di aggregazione sociale Fiorentina per una cerimonia speciale. Il vicesindaco Lucia Tanti ha rinnovato l’atto matrimoniale delle coppie "d’oro", unione che è stata poi benedetta dal vescovo Migliavacca, davanti a numerose autorità. Un traguardo importante, un anniversario dal grande valore sia per chi lo raggiunge, ma anche per la società. La storia di questi sposi costituisce, infatti, un patrimonio prezioso per l’intera comunità. Un esempio per tante giovani coppie che hanno iniziato da poco il loro percorso insieme.

Un evento che da 20 anni il centro di aggregazione sociale Fiorentina organizza grazie ai tanti volontari che si danno da fare per festeggiare al meglio il bellissimo traguardo, le nozze d’oro. Traguardo che viene celebrato il giorno in cui si festeggia l’amore in tutto il mondo, il 14 febbraio, San Valentino festa degli innamorati. Qua, ad Arezzo, il San Valentino delle coppie "d’oro" inizia con una promessa, un bacio per suggellarla, e, dopo una fetta di torta, la consegna di una pergamena che ricorderà agli sposi l’impegno che li unisce da 50 anni. Le coppie, la famiglia, il loro amore ieri sono state celebrate anche in occasione della Novena della Madonna del Conforto. In Cattedrale, alle 18, si è tenuta la messa con gli sposi arrivati quest’anno al traguardo delle nozze d’oro e d’argento, non solo, anche le famiglie e i fidanzati.