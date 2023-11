"Nove semi" il documentario di Maurizio Vaccaro

"Nove semi" è il titolo del documentario di Maurizio Vaccaro, della durata di 50 minuti, che sarà proiettato alla biblioteca Le Fornaci di Terranuova sabato 25 novembre, alle 17, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. "Abbiamo accolto il suggerimento dell’Associazione Editoriale Multimage Aps, impegnata attivamente sulle tematiche legate ai diritti, alla pace, alla nonviolenza e alla non discriminazione – ha detto l’assessora alla cultura, Caterina Barbuti – di dedicare un’iniziativa a Vandana Shiva. Vandana ha denunciato fin dagli anni Ottanta con il suo libro "Eco femminismo", la violenza intrinseca al nostro sistema, violenza che si indirizza verso le donne, la natura, le popolazioni indigene. Per Vandana la risposta a questa violenza è la costruzione di reti tra donne in tutto il mondo e sulla scia di questi ideali, dagli anni ’90, ha fondato la rete Diverse Women for Diversity". Vandana Shiva, scienziata, saggista e ambientalista indiana, da quasi 40 anni si batte per la difesa della sovranità alimentare, della biodiversità e dei diritti dei piccoli agricoltori in tutto il mondo. La proiezione sarà preceduta da una presentazione di Fiorella Carollo, autrice di due libri pubblicati negli ultimi tre anni con la casa editrice Multimage, e di altre attiviste locali. Sarà poi seguita da un dibattito aperto.