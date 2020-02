Arezzo, 16 febbraio 2020 - E' stato condannato a tre mesi con la condizionale per aver colpito con il bastone i vicini di casa. E' la sentenza a carica di un signore di 93 anni, residente a Pergine.

Aveva perso la testa qualche anno fa in uno dei classici litigi di condominio. E nel pieno di una discussione si era armato di un bastone di legno colpendo il vicino alla spalla, al braccio e alla schiena. Niente di grave, in tutto una decina di giorni di prognosi.

Uno scontro a quattro, perché insieme all'anziano c'era la moglie e l'attrito era scattato con una coppia di vicini,di circa sessant'anni. Una serie di colpi a vuoto, tra cui il lancio di alcuni oggetti, e infine quelli andati a segno.

E' chiaro che nessuno finirà in carcere e non solo perché ancora la condanna non è definitiva: e questo grazie alla condizionale, oltre che per la veneranda età del protagonista.