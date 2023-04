Notte magica Zukerman al Petrarca

C’è la celebre English Chamber Orchestra nel penultimo appuntamento della Stagione Concertistica Aretina organizzata dalla Fondazione Guido d’Arezzo, che torna questa sera alle 20,30 con un altro evento di caratura internazionale. Sul palco del Teatro Petrarca ci sarà infatti la English Chamber Orchestra, diretta dal maestro Pinchas Zukerman, che sarà protagonista anche nei panni di violinista e violista, e con il contributo al violino del direttore artistico della rassegna Giovanni Andrea Zanon.

Protagonisti di questo programma sono tre fra i più straordinari capolavori della musica "concertante", che vede la sinergica e dialogica contrapposizione di uno o due strumenti solisti con l’insieme orchestrale, nelle esaltanti realizzazioni lasciateci dalla creatività di Bach e di Mozart. Ne saranno interpreti figure eccezionali, come il celeberrimo violinista, violista e direttore israeliano Pinchas Zukerman, che suonerà e, insieme, dirigerà una delle orchestre da camera fra le più illustri del mondo, la English Chamber Orchestra, dedita, fin dalla sua costituzione, all’esecuzione del repertorio che spazia dal barocco fino a Mozart.

Ad affiancare Zukerman nel "doppio" concerto di Bach e nella Sinfonia concertantedi Mozart sarà il pluripremiato violinista Giovanni Andrea Zanon, alfiere della Repubblica per la sua prestigiosa attività concertistica internazionale.

"Sono estremamente orgoglioso - commenta il direttore artistico Giovanni Andrea Zanon - di presentare ad Arezzo una delle orchestre più rinomate e celebri al mondo, come la English Chamber Orchestra, e di riportare ad Arezzo una leggenda della musica classica come Pinchas Zukerman. Inoltre, sarà un grande piacere per me tornare a suonare nel palcoscenico del Teatro Petrarca. Questo evento conferma ancora una volta lo straordinario lavoro che la Fondazione Guido d’Arezzo sta svolgendo nel proporre una Stagione concertistica di altissimo livello". Il 28 aprile la stagione si chiude alle 20,30 all’Auditorium Guido d’Arezzocon l’Orchestra Regionale Toscana diretta da Roberto Abbado con la voce recitante di Massimo Popolizio.

Angela Baldi