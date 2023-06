Notte magica con Noa al Signorelli È tutto esaurito per il concerto L’artista tra i capolavori della mostra

di Laura Lucente

La notte magica di Noa al Signorelli è vicina. L’artista si esibirà domani sera a partire dalle ore 21 in un concerto che segna l’avvio della maratona del festival di musica sacra giunto quest’anno alla sua 20esima edizione. E il concerto, per altro offerto alla città gratuitamente, è ormai praticamente sold out. Ancora pochissimi posti disponibili dei 350 complessivi che il teatro cortonese può contenere. La cantante israeliana Noa, al secolo Achinoam Nini, arriverà in città solo in tarda mattinata, reduce dal concerto a Roma. Potrà godersi poco Cortona visto che l’indomani sarà impegnata in un’altra data del suo tour italiano. "Speriamo di poterle fare, seppur nel poco tempo disponibile, da ciceroni per la città e cogliere l’occasione per farle visitare la mostra Signorelli500 – commenta il vicesindaco e assessore alla cultura di Cortona Francesco Attesti. "Siamo molto orgogliosi che quest’anno sia un’artista di questo calibro ad aprire questo evento ormai così ben radicato nel tessuto cittadino sia culturale sia religioso. Non capita tutti i giorni di poter festeggiare 20 edizioni di un festival e siamo certi che anche quest’anno questo evento porterà in città un bell’afflusso di pubblico". Noa emozionerà il pubblico insieme a Gil Dor alla chitarra, Omri Abramov al sassofono e strumenti a fiato elettronici e Gadi Seri alle percussioni. Proporrà un repertorio che rappresenta un viaggio tra passato e presente, dagli ultimi album "Letters to Bach" e "Afterallogy" agli indimenticabili successi della sua carriera, dalla colonna sonora del premio Oscar di "La vita è bella" al disco "Noa" prodotto da Pat Metheny nel 1994. Un modo per ripercorre i suoi intensi 30 anni di carriera internazionale. L’artista ormai è annoverata tra le più autorevoli ambasciatrici per la pace e il dialogo nel mondo. Su anche l’esperienza appena conclusasi del "Noa’s Ark Festival": quattro giorni di eventi musicali, in programma ad Arona, sul Lago Maggiore dove la musica, per sua stessa ammissione rappresenta "un ponte, una vela, una mano tesa, una luce nel buio, che riesce ad abbattere le barriere e a superare i conflitti".

Dopo l’intensa apertura di domani, il festival proseguirà per ben 9 giorni, proponendo ben 12 appuntamenti. L’edizione di quest’anno ha come tema "Resurrexit" e fin dagli esordi può contare come direttore artistico su Marco Frisina sacerdote e compositore. Tra gli appuntamenti del weekend: il concerto di domenica alle 19 nella chiesa di San Domenico con il coro della Farnesina, presenterà "Stabat Mater" a cura di Carla Ferrari soprano, Anastasia Khilko contralto, Mihee Kim organo, direttore Nancy Romano. Il Festival di Musica Sacra darà il suo contributo anche ai festeggiamenti per l’anniversario del Signorelli con il concerto: "Degno discipulo- La devozione nelle opere del Signorelli e la musica del suo tempo" in programma il 5 luglio alla chiesa di Santa Maria Nuova alle ore 21,15. di cui saranno protagonisti Anonima Frottolisti e Coro Armoniosoincanto.