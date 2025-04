Notte Jazz on the corner. L’orchestra al Mecenate

La Jotc Open Orchestra in concerto per la Giornata Mondiale del Jazz 2025. L’orchestra jazzistica della città di Arezzo tornerà sul palcoscenico mercoledì 30 aprile, alle 21.15, al Teatro Mecenate per dar vita a una serata in cui verrà proposto un viaggio a tappe tra le molteplici influenze del jazz per mostrare come questo genere musicale sia stato, nel corso della storia, un veicolo di dialogo, libertà, inclusione e creatività. Il concerto, organizzato dall’associazione Jazz On The Corner in collaborazione con Officine della Cultura, proporrà una coinvolgente esplosione di energia frutto dell’unione degli strumenti di venti musicisti aretini di diverse esperienze e diverse età capaci di fondere tradizione e innovazione in un repertorio particolarmente variegato per epoche, stili e culture.

La Jotc Open Orchestra è una "big band" nata nel 2020 dall’intuizione del compositore e arrangiatore Francesco Giustini con l’obiettivo di dar vita a un progetto innovativo d’insieme capace di divulgare la ricchezza e la varietà del jazz. Questo percorso ha trovato compimento nella costituzione di un’orchestra stabile in rappresentanza di Arezzo capace di spaziare tra le tante sfumature del genere e di configurarsi come un "laboratorio musicale" aperto al contributo di tutti gli appassionati: la formazione, infatti, vede oggi suonare insieme giovani promesse e professionisti già affermati, con un’alchimia e una qualità che hanno già raccolto applausi e consensi in numerosi concerti live.

La Giornata Mondiale del Jazz configura, da tre anni, l’occasione per esibirsi direttamente in città e per condividere produzioni caratterizzate da un forte impatto emotivo, con una formula apprezzata e partecipata che verrà ora rinnovata nell’appuntamento del 30 aprile. Il concerto permetterà di ascoltare un repertorio studiato appositamente per l’occasione che ripercorrerà le principali strade della musica jazz in un caleidoscopio di colori e ritmi: i brani faranno vivere un viaggio a tappe dallo swing al blues, dalle influenze latine a quelle africane, con alcuni omaggi ai grandi compositori del jazz interpretati anche con arrangiamenti originali per valorizzare l’estro dei singoli musicisti e la forza espressiva dell’ensemble.

"Il nuovo concerto della Jotc Open Orchestra - spiega il Maestro Francesco Giustini - proporrà una serata imperdibile per celebrare, insieme, la vitalità senza tempo del jazz e il suo messaggio universale di condivisione e libertà. Un appuntamento per gli appassionati e per chi desidera lasciarsi sorprendere dalla forza comunicativa di una musica".