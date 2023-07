“Notte di fuoco”, al via “Di Giovedì sere d’estate a Lucignano”

Arezzo, 14 luglio 2023 – Con la tradizionale cerimonia di apertura del portone d’ingresso al Borgo, la lettura del bando e il taglio del nastro, con la partecipazione del Gruppo storico e sbandieratori di Lucignano, il sindaco Roberta Casini ha dato il via alla rassegna estiva “Di Giovedì sere d’estate a Lucignano”.

“Una rassegna di appuntamenti capace di affermarsi, edizione dopo edizione – ha detto Casini – in virtù della qualità delle proposte e grazie al contributo e alla partecipazione di tutte le componenti lucignanesi, volontari, operatori commerciali, ristoratori, fino agli operai e tecnici del comune.

Un’attenta promozione degli appuntamenti, supervisionata dall’assessore Stefano Cresti che ringrazio per il sempre fattivo impegno, contribuisce a richiamare, come stasera, il pubblico delle grandi occasioni, composto in larga parte da turisti che hanno scelto questo angolo di Toscana per le loro vacanze.

Ci saremo e li aspettiamo per tutta l’estate con proposte artistiche, eventi, eccellenze enogastronomiche e la nostra capacità di accoglienza”. Dopo l’applauditissimo spettacolo medievale “Notte di fuoco” in piazza San Francesco di ieri sera, il ricco cartellone di eventi proseguirà fino al 24 agosto con imperdibili appuntamenti musicali di alto livello tra classica e jazz, cene all’aperto con piatti e menù dedicati alle eccellenze del territorio, intrattenimento per grandi e piccini.

Tra i segreti di Lucignano, uno dei Borghi più d’Italia, c’è quello di non cullarsi sugli allori: dopo il successo della serata inaugurale, l’impegno va verso i prossimo Di Giovedì: “Nel cartellone, da questa edizione – dichiara l’assessore al Turismo Stefano Cresti - è entrato anche “Lucignano Music Festival”, rassegna la cui direzione artistica è affidata a Irene Abrigo: cinque appuntamenti dal 20 al 23 luglio con concerti di musica da camera, il cui repertorio spazia tra ‘800, ‘900 e musica contemporanea come il jazz.

Guardiamo anche all’appuntamento successivo, quello del 27 luglio”, quando Piazza del Tribunale diventerà un autentico giardino a cielo aperto con “Secret garden pic nic”.

La prenotazione in questo caso è obbligatoria: ai partecipanti verrà fornito il cestino “Di giovedì garden pic nic” con eccellenze del territorio, restaurant e mixology drink, per un appuntamento che si annuncia, ancora una volta, evocativo momento di socializzazione sotto il cielo di Lucignano”.

Alla serata di apertura ha preso parte Lucio Gori, vice direttore Confesercenti Arezzo, che ha voluto portare i saluti e i complimenti dell’associazione di categoria per “le importanti sinergie attivate, la capacità di fare squadra e coinvolgere commercianti e ristoratori locali, promuovendo il territorio e le sue eccellenze tra una vasta platea di visitatori”.

Agosto si aprirà con le proposte musicali di qualità del “Mammut Jazz Fest”, mentre il 10 è in programma “La Piazza dei desideri”, realizzato in collaborazione con I Borghi Piu belli d'Italia e coordinato sapientemente da Vittorio Camorri di Terretrusche, per quello che è “l’evento enogastronomico più importante dell’anno in Valdichiana, capace di riunire grandi chef stellati provenienti da ogni parte d’Italia, professionisti del luogo, stampa specializzata, tante personalità.

Il tutto intorno ad irrinunciabili eccellenze enogastronomiche toscane e non solo, nello straordinario allestimento di Lucignano che ogni volta riesce ad incantare ed emozionare”. Il 17 agosto sarà la volta di “Musica nel borgo”, con la proposta di vari generi sonori e street food d’eccellenza, mentre un altro ritorno è in programma il 24 agosto con “Luci Park”: giochi, gonfiabili. spettacoli, parate e animazioni destinate ai più piccoli.