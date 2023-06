Nono anno per "La Nostra Memoria Inquieta", rassegna di film dedicata a Martin Scorsese

Nono anno per "La Nostra Memoria Inquieta", l’esclusiva rassegna di film in pellicola che anche quest’anno viene organizzata dal Comune di San Giovanni e dal Festival Orientoccidente, con la collaborazione di Proloco, Cineclub Sangiovannese e Valdarno Cinema Film Festival. Fra luglio e agosto, con inizio alle 21.15, una volta a settimana in piazza Cesare Battisti, le antiche mura di San Giovanni si trasformano ancora una volta in una popolare sala cinematografica d’altri tempi. Questa nona edizione è dedicata al regista italo-americano Martin Scorsese. Si parte lunedì 3 luglio con "Toro Scatenato" del 1980 con Robert De Niro, Joe Pesci, Cathy Moriarty.