Nonna Vera fa 103 anni. È questa la vallata dove si vive più a lungo

Un’altra centenaria festeggia in Valdichiana. È Vera Sinicatti (nella foto) che ha tagliato l’invidiabile traguardo dei 103 anni. Vera è ospite della Rsa di Camucia dove vive ormai da diversi anni. Qui, il primo cittadino di Cortona Luciano Meoni insieme all’assessore alle politiche sociali Valeria Di Berardino le ha consegnato una targa celebrativa per testimoniarle l’affetto della comunità. Vera Sinicatti è originaria di Firenze. Classe 1920 ha sempre vissuto, dapprima in San Frediano e poi a Campo di Marte. Vera non si è mai sposata, di lavoro ha fatto la ricamatrice, imparando il mestiere dalle suore. Poi è stata impiegata in una lavanderia. Come raccontano le responsabili dell’Rsa cortonese, Vera a tavola gradisce molto brodo e formaggi; ama le parole crociate, fare i cruciverba e giocare a briscola. È molto religiosa e cerca la tranquillità, che secondo lei, è un fattore essenziale per vivere a lungo. Alla Rsa di Camucia si è tenuta una tripla festa, perché oltre al bel compleanno di Vera Sinicatti, gli ospiti hanno ricevuto in regalo l’olio extravergine di oliva cortonese del comitato dei produttori del Poggetto. Infine, sia al centro diurno, che alla Rsa, c’è stata la visita della Befana con dolci per tutti. Il Compleanno di Vera è solo l’ultimo in ordine di tempo in Valdichiana che si conferma una vallata estremante longeva. Proprio a fine anno 2023 un’altra cortonese ha spento 100 candeline. Si tratta di Adreina Coppini che da tre anni è ospite dell’Rsa di Castiglion Fiorentino. Qui ad omaggiarla ci aveva pensato il primo cittadino castiglionese Mario Agnelli in occasione della festa organizzata con la famiglia. Andreina, è nata a Cortona il 29 dicembre del 1923, quando l’Italia era ancora una Monarchia. Nella città etrusca ha sempre vissuto e cresciuto i due figli, Sergio e Enzo. Nel 2023 a Castiglion Fiorentino si sono festeggiate altre quattro centenarie. Tra loro, Irma Agnelli che il 31 ottobre scorso ha festeggiato ben 103 anni. In un altro comune della Valdichiana, precisamente a Monte San Savino è stata da pochi giorni festeggiata Fosca Ficai che ha raggiunto un altro invidiabile traguardo: ben 104 anni. Anche per lei una festa in famiglia. "In piena forma e circondata dall’affetto dei familiari e dal personale che li accudisce", aveva ricordato il sindaco di Monte San Savino Bennati che ha festeggiato il compleanno con la sua concittadina più longeva.