“1000 euro e ti ridiamo il profilo”: la richiesta choc alla nonna star di Tik Tok

Arezzo, 4 dicembre 2023 – 1000 euro per avere indietro il profilo: è questa la richiesta che ha ricevuto Nonna Natalina, star su Tik Tok che con le sue ricette online conta oltre 100mila followers. Proprio per il suo grande seguito, gli hacker sono entrati in azione rubandole il profilo e inviando poi una richiesta di riscatto.

Nonna Natalina, con “pannuccià” e mattarello, realizza e spiega ricette toscane mentre viene ripresa dal nipote Luca Mercati, ed ogni video viene visualizzato da 100mila al milione di persone. Nonna e nipote hanno deciso però di non cedere al ricatto. “Ieri sono andato a controllare il profilo e ho scoperto che non era più visibile. Poi mi è arrivata la richiesta di riscatto e siamo andati a denunciare”, ha raccontato il nipote.