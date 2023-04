Nonna Natalina, odissea in ospedale Sei ore di attesa per la star del web

di Gaia Papi

"Ore al pronto soccorso nell’estenuante attesa che qualcuno si prendesse in carico la nonna". Lo racconta Luca Mercati, il nipote di Natalina Moroni, 87 anni, ormai famosa tiktoker di Sansepolcro. "Sabato, la nonna si è risvegliata dal suo riposino con un gran mal di gambe. Un dolore che lamentava già il giorno prima motivo per il quale eravamo andati all’ospedale di Sansepolcro dove le sono state effettuate alcune analisi. Visto il perdurare del dolore, sabato alle 18, siamo arrivati al pronto soccorso del San Donato di Arezzo" continua a raccontare il nipote. "E’ anziana, può capitare, ci hanno detto appena arrivati. Mettetevi lì, ci sarà da aspettare un’oretta. Il tempo passava, bambini, persone, almeno apparentemente in condizioni migliori di mia nonna, insomma tutti ci passavano avanti". Passa un’ora, ne passano due. "Vai a sentire, vai a sentire. Non sto bene" mi continuava a ripetere la nonna. "La prima infermiera si dimostra molto gentile, la seconda un po’ meno, è scocciata dalle sue lamentele". Alle 21 Luca, esausto, chiede ad un’infermiera perché non si vede più nessuno e perché la nonna, 87enne, è sempre lì, su una sedia a rotelle con e gambe talmente doloranti da non sentirle più. Dopo 5 minuti vengono a prenderla e la portano via. "Credevo che l’avrebbero trasportata in reparto, finalmente ero più sollevato. La nonna ora sarebbe stata subito visitata, pensavo. Invece alle 22,30, una paziente, appena uscita dal pronto soccorso, mi dice che ha visto la nonna ancora sulla sedia a rotelle in un’altra sala di attesa, una sorta di astanteria. Non ho idea quanto ci sia stata lì, fattostà che ho preso il telefono e ho fatto un reclamo all’Urp. Mi sentivo impotente, è l’unica cosa che potevo fare. Gridare la mia rabbia e la mia preoccupazione". Luca rimane nella sala d’attesa del pronto soccorso, verso le 23,30. "E’ venuta da me una dottoressa scusandosi della lunga attesa che aveva dovuto affrontare la nonna".

"Mi avevano detto che stava bene, me l’hanno presentata con un codice 4, di urgenza minore, quindi facevo passare avanti altri pazienti" mi ha spiegato la dottoressa. E invece...". Dopo ore di attesa le hanno trovato delle trombosi ad entrambe le gambe. La "nonna TikToker" della Valtiberina, che ha numeri che fanno invidia a molti TikToker: 750 mila follower raggiunti in meno di un anno, ora è ricoverata, sembra che le sue condizioni siano in miglioramento.