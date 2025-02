Non solo Sanremo. Minetti dal festival alla serata speciale

A Cortona è di scena il concerto dell’orchestra di fiati della sezione aretina "Sirio Donati" dell’Associazione nazionale Polizia di stato. L’appuntamento è fissato per domani alle 21 al Teatro Signorelli. La serata sarà presentata da Marzia Fontana.

L’Orchestra di fiati dell’Anps, diretta da Marco Maestri, si esibirà con un repertorio che spazia dalla musica leggera, alla musica originale per orchestra di fiati e colonne sonore di film.

L’occasione vedrà la partecipazione delle cantanti Annalisa Minetti e Gloria Conti. L’appuntamento è a ingresso libero, durante la serata sarà promossa una raccolta fondi per alcune associazioni di volontariato. Si tratta delle sezione aretine dell’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (Uildm), dell’associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e per l’associazione Latte di mamma, gruppo di aiuto per il supporto a mamme e famiglie nella fase post parto e allattamento.

La proposta degli organizzatori, Mauro Pacifico, presidente della sezione aretina dell’associazione Polizia di stato e Giancarlo Faltoni, fondatore dell’orchestra di fiati, è stata accolta positivamente per il secondo anno consecutivo dal sindaco di Cortona Luciano Meoni.

"Anche quest’anno abbiamo apprezzato nuovamente la proposta dell’Anps - dice il primo cittadino - anche in questa occasione lo spettacolo avrà un risvolto benefico in favore di realtà associative che operano anche a Cortona. Siamo certi che dopo il successo del 2023, anche quest’anno sarà un’opportunità di divertimento e di emozioni con uno sguardo rivolto al sociale".

"Ringraziamo la comunità cortonese per la bella risposta che sta dando al nostro appuntamento - dichiara Mauro Pacifico, presidente sezione aretina Anps - questo evento si colloca come una prosecuzione di tutte quelle attività di interesse sociale messe in atto dall’Anps aretina e dai suoi volontari".