"Non solo Opera" alla Casa del Petrarca Si chiude oggi la stagione della Dima

Con il concerto Non solo Opera si concluderà stasera alle 21, nella Sala Concerti di Casa Petrarca, la stagione concertistica 2023 dell’Associazione Culturale Dima di Arezzo. Ospiti della serata sarà il duo formato da Sacha De Ritis, flauto e Michela De Amicis, pianoforte con un programma dedicato all’opera e non solo. Infatti tra i brani in programma, oltre a rielaborazioni per questa formazione tratti dal repertorio operistico, anche brani originali con musiche di Doninzetti, Dvorak, Popp, Franz. Il duo si esibisce in tutto il mondo riscuotendo successo di pubblico per l’originalità del repertorio e il perfetto equilibrio sonoro. Al duo De Ritisi-De Amicis è stato dedicato un brano "La meditazione del merlo" di McConville.