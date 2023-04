"Non possiamo barricarci nei negozi" Confcommercio, allarme sicurezza Scatta l’appello alle istituzioni

di Claudio Roselli

"Non possiamo lavorare barricati in negozio come se fossimo in trincea. Per questo, chiediamo alle istituzioni più attenzione sul tema della sicurezza e un maggior presidio delle forze dell’ordine sul territorio". Lo ha detto la presidente della delegazione Confcommercio della Valtiberina, Anna Maria Cantucci, dopo quanto accaduto al titolare del bar pizzeria "La Piazza" di Sansepolcro, che domenica sera ha subito qualche danno al locale per colpa di una persona ubriaca e al quale è andata la solidarietà da parte dei colleghi. Ma a questo si aggiungono gli episodi di vandalismo che di tanto in tanto si verificano dentro le mura cittadine. E allora, l’associazione di categoria si è mossa con determinazione: "Abbiamo subito chiesto e ottenuto un incontro con l’assessore alla sicurezza del Comune di Sansepolcro Alessandro Rivi, al quale chiederemo misure speciali per contrastare questo tipo di fenomeni, che oltretutto aumentano la percezione di insicurezza da parte di tutti i cittadini e rischiano di dare un’immagine sbagliata della nostra città", ha dichiarato la presidente.

Rafforzare la presenza della polizia municipale e delle forze dell’ordine nelle aree e negli orari più a rischio, come la sera, potrebbe fungere da deterrente: questo sostiene Confcommercio, che il 28 marzo ha festeggiato a livello nazionale la Giornata della Legalità, denunciando quanto fenomeni criminosi di ogni tipo (dal vandalismo all’abusivismo, dalla contraffazione ai furti e alle rapine, fino ai racket e all’usura) danneggino l’economia, togliendo posti di lavoro e risorse.

"È emerso – ha affermato il responsabile della delegazione di Confcommercio Valtiberina, Massimiliano Micelli – che, sebbene la situazione sia sotto controllo, un imprenditore toscano su quattro, anziché uno su cinque come a livello nazionale, ritiene che la qualità generale della vita sia peggiorata negli ultimi due anni. Questo aumenta il senso generale di insicurezza, anche se magari i numeri della criminalità sono in diminuzione. Quasi nove imprenditori su dieci si sono attrezzati in autonomia per tutelare loro stessi, i propri clienti e collaboratori, ricorrendo a servizi di vigilanza privati, videocamere di sorveglianza e antifurti. Ma ci sono categorie, come le gioiellerie o i pubblici esercizi, ancora troppo esposti e troppo soli di fronte ai pericoli".