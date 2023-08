Non più parole omai, si canta Polifonico: parte il concorso Zoom sul musicista di Kubrick

di Claudio Santori

È il momento di alzare la voce. Anzi, le mille voci di un evento che sfoggia cori da tutto il momndo. E resta una medaglia al petto della città. Oggi inizia il concorso internazionale, non più pariole omai ma acuti e acuti di classe. Tredici complessi in gara (nel programma di musica profana) , a partire dalle 15,30 alla Caurum Hall, l’Auditorium del Centro Affari.

Una vera e propria maratona per la giuria internazionale (7 maestri provenienti da Italia, USA, Slovenia, Giappone, Indonesia e Svezia) e un banco di prova per l’acustica della sala, riportata alla piena efficienza. In questa sezione non ci sono brani d’obbligo ed ogni coro eseguirà un programma esteso dalla musica rinascimentale, alla coralità sette-ottocentesca, alla coralità novecentesca.

Un viaggio nel tempo, che sussurra alle orecchie degli appassionati ma vibrante anche per i semplici ascoltatori. La competizione potrà essere seguita dagli aficionados della polifonia alla stregua di un concerto fiume (chi è interessato potrà entrare liberamente al termine di ogni esibizione).

La giornata di ieri è stata l’ouverture del Polifonico numero 71, all’insegna della didattica e della musicologia, da sempre punti di forza della manifestazione, all’insegna del Guidoneum inventato da Francesco Luisi per affiancare il concorso con manifestazioni musicali ai massimi livelli internazionali.

L’intera mattinata è scivolata via con la conclusione della Masterclass in direzione corale guidata dal Maestro Ambrož Čopi. Il pomeriggio è stato dedicato alla seconda parte del convegno internazionale "Eredità e prospettive della coralità contemporanea a cappella", introdotto da Cecilia Luzzi e Luigi Marzola ed organizzato da Marina Rossi e Marco Uvietta. Scopo? Lo studio e l’attualizzazione dei grandi modelli corali.

Gli addetti ai lavori hanno potuto seguire la disamina della coralità studentesca degli ultimi dieci anni di Giovanni Cestino dell’ Università di Milano; l’analisi di gesti e stilemi nella produzione per coro a cappella di Niccolò Castiglioni da parte di Alberto Delama dell’Università di Trento, nonché uno studio ragionato del catalogo dell’opera corale del grande compositore Gyorgy Ligeti (nel centenario della nascita). Ligeti, ungherese naturalizzato austriaco, è assurto all’Olimpo dei massimi compositori del 900, forse l’unico le cui musiche siano note al grande pubblico perché parte qualificante della colonna sonora dei film di Stanley Kubrick: 2001 Odissea nello spazio, Shining e Eyes Wide Schut.

Degna conclusione l’apertura del concorso con il concerto del Kgbl Chamber Choir di Lubiana a San Domenico alle 21 con brani corali a confronto fra Oriente e Occidente. Le esibizioni, di altissimo livello tecnico ed interpretativo, sono state arricchite da splendide voci soliste.