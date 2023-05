"Non più parole, omai": le storiche pergamene dell’araldo in mostra

Le pergamene passate dalle mani degli araldi della Giostra del Saracino si svelano alla città. Oggi nella sede di Signa Arretii, aperta come di consueto in occasione della Fiera Antiquaria, sarà possibile vedere pezzi unici della Giostra del Saracino, le pergamene donate all’Ufficio Politiche Culturali e Turistiche dalla storica voce della Giostra, Gianfrancesco Chiericoni, e che sono passate dalle mani degli araldi della manifestazione. Vere e proprie opere d’arte, scritte e decorate a mano, esemplari unici di rara bellezza che racchiudono al loro interno non solo le inconfondibili parole che annunciano la Giostra, quelle del Bando che sveglia Arezzo ogni mattina di Giostra o della Disfida che fa trepidare Piazza Grande, ma anche le storie e gli aneddoti ad esse legati. E a raccontarli saranno proprio i protagonisti: Gianfrancesco e Francesco Sebastiano Chiericoni. Un’occasione per appassionati e curiosi che potranno vedere da vicino questi preziosi scritti e, dalle ore 16:30 incontrare i Chiericoni, padre e figlio, che dal 1976 caratterizzano la Giostra del Saracino con il loro inconfondibile timbro vocale.

Con questa nuova iniziativa prosegue l’opera di valorizzazione della tradizione intrapresa dall’Ufficio Giostra del Saracino, partita con il recupero e la digitalizzazione delle foto storiche della manifestazione e la raccolta di documenti lontani nel tempo che costituiscono un patrimonio inestimabile per conoscere e fissare la storia del Saracino. "Per ogni edizione della Fiera Antiquaria come Signa Arretii teniamo aperta la sede per dare modo ad aretini e turisti di fare visite e approfondire aspetti legati alla Giostra - dice il presidente di Signa Francesco Stocchi - i visitatori avranno l’opportunità di guaidare da vicino oggetti di Giostra mai visti. Un modo per omaggiare il lavoro di chi nel corso degli anni ha contribuito a rendere queste pergamene pezzi unici". La sede di via Bicchieraia sarà aperta in orario 9.30–12.30 e 15.30–18.30.